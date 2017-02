An Thüringer Schulen muss am Mittwoch teilweise mit Unterrichtsausfall gerechnet werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben Lehrer, Erzieher und Angestellte in der Landesverwaltung zum Streik aufgerufen.

Zentrale Kundgebung in Jena

Auch Angestellte an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen, den Schulämtern oder dem Landesamt für Verbraucherschutz sind zu einer zentralen Kundgebung nach Jena eingeladen. Daneben hat auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Tarifangestellten in der Landespolizei zum Arbeitskampf aufgerufen. Gewerkschafts-Chef Kai Christ sagte MDR THÜRINGEN, Polizisten würden nicht streiken, weil sie als Beamte daran nicht teilnehmen dürften.

Von dem Warnstreik sind alle staatlichen Schulen in Thüringen betroffen. Das Thüringer Bildungsministerium teilte MDR THÜRINGEN mit, dass die Betreuung der Kinder an allen Schulen gesichert ist. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es an einigen Schulen im Laufe des Mittwochs zu Unterrichtsausfall komme. Wie stark die einzelnen staatlichen Schulen in Thüringen vom Streik betroffen sein werden, könne das Ministerium derzeit nicht sagen. Aber dort, wo es zu einer Notbetreuung komme, seien die Eltern rechtzeitig informiert worden.

Keine flächendeckenden Schulschließungen

Die Gewerkschaften rufen zum Arbeitskampf auf. Bildrechte: ddp Ein GEW-Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, in fast allen Schulen in Thüringen arbeiteten verbeamtete Lehrer, die vom Streik ausgenommen seien. In Thüringen betrage der Anteil angestellter Lehrer, die streiken dürften, 40 Prozent. Daher werde es zu keinen flächendeckenden Schulschließungen kommen. Bisher bekannt sei, dass die staatliche Grundschule in Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis komplett geschlossen sei. Dort würde nur eine Notbesatzung die Kinder betreuen, deren Eltern keine anderweitigen Möglichkeiten hätten. Die Direktorin der Schule bestätige MDR THÜRINGEN das.



Zum Streik aufgerufen sind erstmals auch die Erzieher in den Schulhorten, die seit dem vergangenen Jahr von den Kommunen in den Landesdienst gewechselt sind. Aus diesem Grund gehe die GEW davon aus, dass es in einigen Schulen auch zu einem Ausfall der Nachmittagsbetreuung der Kinder kommen könnte. Das Bildungsministerium erklärte, auch hier sei ein Notfallplan erstellt worden.

Tarifverhandlungen stocken

Betroffen von den Arbeitsniederlegungen am Mittwoch sind auch die Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen. Eine ver.di-Sprecherin sagte MDR THÜRINGEN, dass alle Angestellten in Forschung, Lehre und Verwaltung zum Warnstreik aufgerufen seien. Das könne in Einzelfällen zu einem Ausfall von Lehrveranstaltungen in den Unis und Hochschulen führen.

Mit den Aktionen soll laut GEW der Druck auf die Arbeitgeber kurz vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde in Potsdam weiter erhöhen. Am Donnerstag und Freitag treffen sich die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst mit den Vertretern der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Die Gewerkschaften fordern Verbesserungen mit einem Gesamtvolumen von sechs Prozent. Die Arbeitgeber lehnen dies als viel zu hoch ab. Sie haben noch kein Angebot vorgelegt.