Die Experten raten zu deutlich weniger Stickstoff-Dünger. Bildrechte: MDR/Bernadette Paassen

So würde selbst eine landesweit konsequente Reduktion des Sticksoff-Bilanzüberschusses auf maximal 40 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr nicht dazu führen, das Grundwasserschutzziel von maximal 50 Milligramm Stickstoff pro Liter zu erreichen. Nach Einschätzung des Thünen-Instituts würde sogar eine sofortige Reduzierung auf 20 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr nicht ausreichen, um das Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis zum Jahr 2027 erfüllen zu können.



Als Grund für die hohe Nitratbelastung der Gewässer nennt die Studie unter anderem negative Standortfaktoren. So komme es aufgrund der Niederschlagsarmut in vielen Regionen Thüringens zu einer nur geringen Sickerwasserbildung. Hohe Nitratkonzentrationen finden sich in Thüringen deshalb nicht nur in Regionen mit hohen Stickstoffbilanzüberschüssen der Landwirtschaft, sondern generell auch in den niederschlagsarmen Regionen.



Zudem haben die Böden Thüringens überwiegend schlechte Voraussetzungen für die sogenannte Denitrifikation. Dabei wandeln mikrobielle Umsetzungsprozesse im Boden einen Teil der organischen und mineralischen Stickstoffverbindungen in gasförmige Stickstoffverbindungen um. Diese verlassen dann den Bodenraum in die Atmosphäre. Geringe Bodenfeuchte und Bodendichte sowie eine niedrige Bodentemperatur erschweren die Denitrifikation.