Die Bischöfe der evangelischen und katholischen Kirche haben in ihren Weihnachtsbotschaften nach dem Anschlag von Berlin an die christliche Botschaft von Hoffnung und Mitmenschlichkeit erinnert.

Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Bildrechte: dpa

Die evangelische Landesbischöfin Ilse Junkermann gebrauchte dazu das Bild der Christrose. Sie trotze der Kälte der Welt und blühe trotzdem. Wenn die Liebe in der Welt lebendig bleibe, könnten auch Menschen leben, ohne hart und kalt zu werden, sagte Junkermann. Die Ereignisse von Berlin hätten bei vielen den Wunsch nach Abschottung und Rückzug geweckt und sie fragten sich: "Wie sollen wir Weihnachten feiern, angesichts solcher Taten? Wie sollen wir an die frohe Botschaft vom Frieden glauben?" Junkermann appellierte an die Menschen, dass friedliches Miteinander aber möglich bleibe: "Mitgefühl ist unser lebendiger Impuls. Nicht die Gnadenlosigkeit oder Resignation."