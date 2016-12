Der Thüringer Landtagspräsident Christian Carius (CDU) fordert zur Teilhabe an Demokratie auf. Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr sagte Carius in seiner Weihnachtsansprache, damit bestimmten auch die Thüringer den weiteren Kurs des Landes. Über den künftigen Weg zu streiten, sei keine Störung der Demokratie, sondern ihr Wesensmerkmal. Diese Auseinandersetzung müsse aktiv und mit Anstand und Respekt geführt werden. Dabei müsse man akzeptieren, dass man auch mal in der Minderheit sei, so Carius weiter.