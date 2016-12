Wünsche 5.000 Briefe an das Weihnachtspostamt Himmelsberg

Kinder - nicht nur aus Thüringen - haben in Sachen Weihnachtswunsch an die höchste zuständige Stelle geschrieben: Den Weihnachtsmann direkt. Sein Büro in Himmelsberg bekam in diesem Jahr 5.000 Wunschzettel.