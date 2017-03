Verdächtige Substanzen haben am Freitag in drei Thüringer Städten für Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In verschiedenen öffentlichen Einrichtungen haben Mitarbeiter verdächtiges weißes Pulver entdeckt.

Einsätze in Meiningen und Ilmenau

Betroffen sind das Landratsamt in Meiningen und das Amtsgericht in Ilmenau. Im Landratsamt Meiningen wurden Teile des Hauses 1 mit dem Büro des Landrats und verschiedene Ämter evakuiert. Laut Polizei rieselte dort am Vormittag einem Mitarbeiter eine weiße Substanz aus einem Brief entgegen. Unklar ist, wie viele Menschen kontaminiert sind.



Am Amtsgericht Ilmenau läuft die Evakuierung der Poststelle des Außenstandortes vom Amtsgericht Arnstadt. Vier Menschen sind nach Angaben der Polizei Gotha betroffen und müssen dekontaminiert werden. Der Betrieb wurde eingestellt.

Erster Einsatz in Erfurt