Auch in Wittenberg und Berlin gab es Sonderausstellung zum Jubiläum "500 Jahre Reformation": Mehr als 220.000 Besucher sahen sich die Schau "Luther! 95 Schätze - 95 Menschen" in Wittenberg an. In Berlin stand die Sonderausstellung unter dem Titel "Der Luthereffekt".

Trotz des neblig-trüben Wetters schauten sich etliche Besucher am Sonntag interessiert auf der Wartburg um. Bildrechte: MDR/Ruth Breer