Die chinesische Firmengruppe Boao hat den Standort des Autozulieferers Truck Lite im Eisenacher Ortsteil Stockhausen gekauft. Dort stellen 375 Mitarbeiter vor allem Pkw-Leuchten und Scheinwerfer her.

Das Werk des Autozulieferers Rebo Lightning in Eisenach-Stockhausen. Bildrechte: Rebo Lightning

Prokuristin Antonia Frenzel sagte MDR THÜRINGEN, man habe darauf hingearbeitet, einen neuen Partner zu finden. Die Produktion passe gut zur Strategie der chinesischen Gruppe, die ihr Engagement im Automobilbereich ausbauen wolle. Boao sei bereit, in neue Technologien und Know-how zu investieren, so Frenzel. Es gehe auch darum, effizienter zu werden. Der Standort firmiere künftig als Rebo Lightning & Electronics.



Das Werk in Stockhausen war 1994 von FER gebaut worden, einer Ausgründung aus dem früheren DDR-Kombinat Fahrzeugelektrik Ruhla. Im Jahr 2004 stieg das US-Unternehmen Truck-Lite ein. Prokuristin Frenzel sagte, mit der Übernahme durch Boao solle der Markenname FER erhalten bleiben. Aus dem Seriengeschäft werde er aber verschwinden.