Auf der Bahnstrecke Eisenach-Erfurt wird der Zugverkehr am Sonnabend um 20 Uhr eingestellt. Grund ist laut Bahn AG ein Software-Update für das elektronische Stellwerk in Eisenach im Zug des laufenden Streckenausbaus. Bis Sonntag 14 Uhr fahren keine Züge auf der Strecke.

Stellwerk der Deutschen Bahn AG Bildrechte: MDR/Deutsche Bahn AG/Kai Michael Neuhold

ICE-Züge werden zwischen Fulda und Leipzig umgeleitet und halten deswegen nicht in Eisenach, Gotha und Erfurt. Regionalzüge werden durch Busse ersetzt. Die Abellio-Linie Halle-Eisenach verkehrt bis Sonntag nur bis Erfurt. Dort müssen Fahrgäste in Richtung Eisenach in den Bus umsteigen. Regionalzüge zwischen Göttingen und Glauchau fahren zwischen Erfurt und Bad Langensalza eine Umleitung. Die Unterwegshalte werden mit Bussen bedient.



Schienenersatzverkehr gibt es auch zwischen Erfurt und Arnstadt. Das betrifft die Regionalexpresslinie nach Würzburg. Die Bahnstrecke Erfurt-Eisenach wird derzeit für Tempo 200 ausgebaut, die anschließende Strecke nach Gerstungen für Tempo 160. Die Bahn will damit Fahrzeit auf der Verbindung Frankfurt-Erfurt gewinnen,