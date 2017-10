Am Vorabend des Reformationsjubiläums am Montag hat die Friedrich-Schiller-Universität bereits die Ehrendoktorwürde an den Berliner Altbischof Wolfgang Huber und eine Versöhnungsforscherin aus Südafrika vergeben. Dem früheren Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Huber wird die Auszeichnung von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät zuteil. Er werde "für seine wissenschaftlichen Verdienste um das Verhältnis von Kirche und Staat sowie die christliche Rechtsethik" geehrt, heißt es in der Urkunde.



Die Psychologin Pumla Gobodo-Madikizela wurde für ihre Verdienste um die Traumaforschung von der Theologischen Fakultät ausgezeichnet. Die heute 62-Jährige war Mitte der 1990iger Jahre Mitglied in der sogenannten Wahrheitskommission, um die Verbrechen während der Apartheid in Südafrika aufzuarbeiten. Sie war Professorin in den USA und Schweden. Seit mehr als zehn Jahren lehrt sie an der Universität Stellenbosch in Südafrika.



An dem Festakt nahm auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow teil. Zuvor gab es einen Festgottesdienst in der Jenaer Stadtkirche St. Michael. Die Predigt dort hat der Thüringer Altbischof Christoph Kähler gehalten.