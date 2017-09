Im Stadtzentrum von Eisenach haben Experten am Mittwoch ein Loch in der Georgenstraße untersucht, das sich am Vortag aufgetan hatte. Zwar ist im Asphalt an der Oberfläche lediglich ein Loch in der Größe von 20 mal 15 Zentimeter zu sehen. Unter dem Asphalt ist jedoch eine erheblich größerer Hohlraum entstanden.