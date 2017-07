Sozusagen in letzter Minute haben Forstamt-Mitarbeiter die Drachenschlucht bei Eisenach für den Deutschen Wandertag freigemacht. Die Schlucht ist eines der Highlights des 117. Deutschen Wandertages. Sie war aber in den vergangenen Tagen wegen Hochwassers gesperrt worden. Wie Forstamtsleiter Ansgar Pape MDR THÜRINGEN sagte, waren acht Mitarbeiter am Donnerstag damit beschäftigt, die Klamm - einen Wanderweg in der Schlucht - von Geröll und Schwemmgut zu befreien.



Der Deutsche Wandertag war am Mittwochabend auf dem Marktplatz in Eisenach offiziell eröffnet worden. Bis zum 31. Juli werden Tausende Wanderer und Radfahrer zu den Veranstaltungen erwartet. Im Mittelpunkt stehen Wanderungen und Radtouren in der Region. Thematischer Schwerpunkt ist Martin Luther. So können Besucher auf den Spuren des Reformators wandeln und die Stationen seines Lebens und Wirkens in und um Eisenach kennenlernen.