Deutscher Wandertag 14.000 Zuschauer erleben Festumzug in Eisenach

Der Deutsche Wandertag in Eisenach hat am Sonntag mit einem großen Festumzug seinen Höhepunkt erreicht. Nach einem Gottesdienst und einer Feierstunde zogen am Nachmittag rund 6.000 Wanderfreunde durch die Stadt. Dabei präsentierten sich noch einmal alle rund 60 Wandervereine von den Alpen bis zur Küste, die am weltweit größten Wanderfest teilgenommen hatten. 14.000 Zuschauer erlebten laut Polizei am Sonntag den Umzug in der Stadt.