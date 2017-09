Für die insolvente Thüringer REGE Motorenteile GmbH gibt es vier Interessenten. Nach Angaben von Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß handelt es sich um drei Bieter aus Europa und einen aus Übersee. Alle vier potentiellen Investoren hätten erklärt, keine Standorte schließen zu wollen. Damit scheinen die mehr als 800 Arbeitsplätze in Deutschland auch über den angestrebten Übernahmetermin 1. Januar 2018 hinaus sicher, sagte der Insolvenzverwalter.

REGE beschäftigt insgesamt rund 1.100 Mitarbeiter. Neben dem Standort in Hörselberg-Hainich bei Eisenach kommen Standorte im hessischen Witzenhausen und in Rumänien hinzu. In Eisenach waren im vergangenen Jahr bereits etwa 80 Mitarbeiter entlassen worden. Die Firma mit Hauptsitz im Industriegebiet Kindel gehört nach mehreren Besitzerwechseln seit 2015 zur indischen Amtek-Gruppe.