25 Jahre Opel Eisenach Drei Millionen Autos vom Band gelaufen

Die Eröffnung des Opel-Werkes Eisenach am 23. September 1992 wurde besonders groß gefeiert. Sogar Bundeskanzler Helmut Kohl war gekommen, um die Produktion zu starten. Als erster Opel rollte ein Astra vom Band. Der Standort in Eisenach begann mit 1900 Beschäftigten. Viele hatten vorher im "Automobilwerk Eisenach Wartburg" gearbeitet. Bevor sie Opel zusammenbauen durften, mussten sie mehrtätige Tests bestehen, erinnert sich Reinhard Schäfer. Das sei bei vielen Leuten nicht gut angekommen. "Es sind viele abgesprungen, die 'diesen Kindergarten' nicht mitmachen wollten." Aber bei denen, die die Tests bestanden hatten, habe sich dann sehr schnell ein gewisser Stolz herausgebildet.

Bundeskanzler Helmut Kohl und General-Motors-Präsident Louis R. Hughes 1992 im ersten in Eisenach gebauten Opel Astra. Bildrechte: dpa

Der Konzern führte in Eisenach eine neue Arbeitsweise ein. Die Beschäftigten arbeiteten im Team und sollten ständig Verbesserungsvorschläge machen. Der Standort galt schnell als modernstes Werk im Konzern als Vorbild für andere Standorte.



Das Opel-Werk in Eisenach hatte durchgehend Probleme: Kurzarbeit, denn die Kunden kauften wegen der Wirtschaftskrise zu wenig Corsa. Im Jahr 2009 wollte der Mutterkonzern General Motors sogar seine Tochter verkaufen. Damals ging die Belegschaft auf die Straße und viele Eisenacher mit. Seit dem August 2017 gehört Opel zum französischen PSA-Konzern. Die Arbeitsplätze sind bis Ende 2018 gesichert.



Für Harald Lieske führt diese wechselhafte Geschichte dazu, dass die Opelaner nicht mehr so stolz sind wie am Anfang. "Tendenziell hat sich da was zum Negativen verändert."