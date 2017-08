Steuerhinterziehung in Millionenhöhe Fleischerlieferant aus Eisenach vor Gericht

Ein 52-Jähriger Geschäftsmann aus Eisenach muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Mühlhausen verantworten. Dem Fleischerlieferanten wird Steuerhinterziehung in neun Fällen vorgeworfen. Laut Anklage geht es um die Lieferung und den Verkauf von Dönerspießen, für die es keinen Nachweis in der Buchführung gibt. Der Angeklagte soll so zwischen 2005 und 2007 Gewerbe-, Umsatz- und Einkommenssteuer in Höhe von zwei Millionen Euro nicht richtig abgeführt zu haben. Wegen der Größenordnung muss der Döner-Produzent bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe rechnen.

Zum Verhandlungsauftakt wurde in öffentlicher Sitzung ein Rechtsgespräch mit allen Prozessbeteiligten geführt. Dabei kündigte der Angeklagte an, in einem Fortsetzungstermin ein Geständnis ablegen zu wollen. In welchem Umfang er dies mache, ließ er offen. Nach Angaben seines Verteidigers soll der Unternehmer bereits mehr als 500.000 Euro Steuerschulden bezahlt haben.

Angeklagter ist vorbestraft

Der Angeklagte war schon einmal mit einem blauen Auge davongekommen. 2009 verurteilte ihn das Landgericht im hessischen Fulda zu zwei Jahren Haft auf Bewährung. Demnach hatte er in den Jahren 2001 bis 2005 Steuern in Höhe von 963.000 Euro hinterzogen. Der Fleischlieferant betrieb damals mehrere Döner-Imbissbuden und hatte falsche Angaben in seiner Steuererklärung gemacht. Die Steuern hatte er 2009 nachgezahlt. Offenbar soll er dann nahtlos weiter Einnahmen am Fiskus vorbeigeschleust haben.



Die nun zuständige Staatsanwaltschaft Mühlhausen hält es für erwiesen, dass der 52-Jährige in den Jahren 2005 bis 2007 rund zwei Millionen Euro Steuern nicht bezahlt hat. Bei Steuerhinterziehung von mehr als einer Million Euro ist ein öffentliches Strafverfahren unumgänglich.

Weiterer Steuerbetrug eines Nordhäusers

Vor einigen Wochen wurde ein weiteres Verfahren gegen einen Fleischermeister aus Nordhausen gegen Zahlung von 40.000 Euro eingestellt. Er gehörte zu den Lieferanten des Angeklagten. Dem 59-Jährigen war vor dem Amtsgericht Mühlhausen Steuerbetrug in Höhe von 200.000 Euro vorgeworfen worden. Er soll nun im Prozess gegen den Unternehmer aus Eisenach als Zeuge aussagen.

