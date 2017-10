Auf der A4 bei Eisenach ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen verunglückt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, ist die Fahrbahn in Richtung Frankfurt/Main gegenwärtig voll gesperrt. Der Lkw ist demnach in Höhe der Landstraße L1016 umgekippt und kam über alle drei Fahrspuren zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus.