Bislang war GGC Rotorvox am Flugplatz Obermehler-Schlotheim im Unstrut-Hainich-Kreis angesiedelt. Es wird nun mit dem bestehenden Team nach Eisenach umziehen. Beim seit 2011 in Thüringen entwickelten Rotorvox handelt es sich um einen zweisitzigen Tragschrauber, auch Gyrokopter genannt. Das Fluggerät erinnert an einen Hubschrauber, lässt sich aber leichter fliegen und funktioniert technisch anders. Allein ein Heckpropeller sorgt für den Vorschub. Der Rotor wird dagegen nicht vom Motor angetrieben, sondern beginnt sich durch den Vortrieb zu drehen und hält so das Luftfahrzeug stabil in der Luft.

Tragschrauber sollen künftig in Eisenach entstehen. Bildrechte: MDR / Jörg Thiem

Perspektivisch will Investor Sven Lindig weitere Unternehmen und Dienstleister im Bereich Luftfahrt am Kindel ansiedeln. Angedacht ist zunächst beispielsweise eine Flugschule. Außerdem seien "auf den zweiten Blick" auch Gemeinsamkeiten mit seinem Unternehmen Lindig Fördertechnik GmbH in Eisenach mit mehr als 280 Mitarbeitern zu erkennen. Der Dienstleister für Gabelstapler und Arbeitsbühnen arbeite seit langem an Themen wie Elektroantrieb, Batterietechnik und Digitalisierung. Davon sollen in Zukunft auch die Luftfahrttechnik-Unternehmen am Flugplatz Kindel profitieren.