Eisenach Keine gute Stimmung bei Opel vor Jubiläumsfeier

Das Eisenacher Opel-Werk können Besucher am Samstag bei einem "Tag der offenen Tür" anlässlich des 25-jährigen Jubiläums erleben. Die Belegschaft jedoch macht sich Gedanken um ihre Zukunft - das wurde bei der Betriebsversammlung am Freitag deutlich. Bis Ende 2018 sind die Arbeitsplätze vertraglich gesichert. Im Jahr 2019 soll die Produktion des Mokka X beginnen - eigentlich. Denn der neue Eigentümer PSA will bis Anfang November überprüfen, wie sich die Autoherstellung optimieren lässt.

Der Mokka X als nächstes Modell

Der Mini-SUV Mokka soll bald in Eisenach produziert werden. Bildrechte: MDR THÜRINGEN Im Dezember 2016 hatte General Motors (GM) entschieden, dass das neue Modell des Geländewagens Mokka nach Eisenach kommt. Corsa und Adam sollten dafür im spanischen Saragossa produziert werden. Damit wurde die Auslastung des Opel-Standorts in Eisenach garantiert, denn der Mokka ist bei den Kunden sehr gefragt. Der Umbau machte während der Sommerpause sichtbare Fortschritte. Doch in der ersten Septemberhälfte beobachteten Opelaner, dass die Bauarbeiten stoppten. Das sorgte in der Belegschaft für Unruhe.



Ein Opelsprecher dementiert allerdings: "Es gibt bezüglich der Mokka-Nachfolge in Eisenach keinen neuen Sachstand." Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Lösche bleibt gelassen und weist darauf hin, dass der "Tarifvertrag auf den Mokka geschrieben" ist. Er geht davon aus, dass der Mokka kommt: "Über Abweichungen reden wir dann, wenn es soweit ist."

Neuer Opel-Eigentümer PSA

Im März 2017 haben die PSA und GM vereinbart, dass Opel und die britische Automarke Vauxhall von der "Groupe PSA" gekauft werden - und zwar für 1,3 Milliarden Euro. Groupe PSA ist die Abkürzung für "Peugeot Société Anonyme" - zu Deutsch "Gruppe Peugeot Aktiengesellschaft". Dazu gehören die Marken Citroën, DS, Peugeot. Mit Opel und Vauxhall ist der Konzern der drittgrößte Automobilhersteller. Am ersten August haben beide Konzerne den Kaufvertrag unterschrieben. Nach 100 Tagen soll ein Sanierungsplan vorliegen, denn der französische Konzern PSA will mittelfristig 1,7 Milliarden Euro sparen.

Sparpläne Anfang November

Produktion im Opel-Werk Bildrechte: IMAGO Seit 1929 hatte Opel zu General Motors gehört und war zeitweise auch erfolgreich. Seit knapp 20 Jahren macht Opel allerdings keinen Gewinn mehr. PSA hält Einsparungen vor allem bei Einkauf und Produktion sowie bei Forschung und Entwicklung für möglich. Opel habe sich das klare Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 wieder profitabel zu sein, erklärte ein Opel-Sprecher. "Zu den Ergebnissen und Details dieses Plans werden wir uns zum gegebenen Zeitpunkt äußern."



Auch im Werk in Eisenach lief es in der Vergangenheit schleppend. Vor Jahren war die Nachfrage nach dem Corsa wegen der Wirtschaftskrise im Süden Europas schwach, dann wegen des angekündigten Brexits in England. Die 1.800 Opelaner werden daher immer wieder in Kurzarbeit geschickt. Seit dem 1. April 2017 setzt Opel Eisenach zudem die Nachtschicht aus. Die Nachtschichtler wurden auf die Früh- und Spätschicht verteilt. Für den Oktober sind weitere zehn Tage Kurzarbeit geplant. Auf der Betriebsversammlung am Freitag hätten sie nicht viel über die Zeit ab 2019 gehört, erzählen sie. Wie geht es ihnen damit? "Wie immer", sagen einige. Man sei bei Opel an die Krise gewohnt.