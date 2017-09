Projekt zu teuer Opel unterbricht Vorbereitungen für Mokka-Bau in Eisenach

Das Lego-Prinzip beim Autobau Im modernen Autobau werden die Fahrzeuge nach dem Lego-Prinzip zusammengebaut. Das heißt: Sie bestehen aus Bauteilen, die in möglichst vielen verschiedenen Modellen zum Einsatz kommen. Das macht die Produktion günstiger, weil von jedem Teil höhere Stückzahlen produziert werden.



Bei den Plänen für den neuen Mokka wurde dieses Prinzip offenbar noch nicht ausreichend berücksichtigt. Außerdem wurden Bauteile des bisherigen Opel-Eigentümers GM eingesetzt. Nun sollen eher Produkte des neuen Besitzers Peugot verwendet werden. Dabei soll es erhebliche Sparpotentiale geben.



Diese Überarbeitung braucht Zeit. Deswegen wurde die Vorbereitung auf die Produktion in Eisenach zeitweise gestoppt. Aber das gesamte Projekt ist damit laut Opel nicht in Gefahr.