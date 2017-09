Der Gothaer Busunternehmer Wolfgang Steinbrück hat am Dienstag Insolvenz angemeldet. Am Mittag habe sein Anwalt alle erforderlichen Unterlagen beim Amtsgericht in Erfurt abgegeben, sagte Steinbrück. Zuvor fand in den Räumen des Gothaer Unternehmens eine Mitarbeiterversammlung statt. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen Außenstände von mehreren hunderttausend Euro.