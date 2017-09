Die Sonne strahlt über die mongolische Steppe. Blauer Himmel wie aus einem Reiseprospekt. Inmitten dieser Traumlandschaft steht Felix Elflein. Gemeinsam mit knapp einem Dutzend Junger Thüringer CDU-Politiker. Sie hatten sich im Sommer 2017 in dieses ferne Land aufgemacht, um über Demokratie, freie Wahlen und offene Medien zu referieren. Auch Bogenschießen und mongolischer Wodka standen auf dem Programm. Dabei dürfte besonders CDU-Nachwuchsmann Elflein sich ein wenig vom heimischen Stress erholt haben. Denn zum etwa gleichen Zeitpunkt und rund 6.500 Kilometer entfernt, beendete die Staatsanwaltschaft Erfurt ein Verfahren gegen den 25-jährigen.

Ein Sprecher bestätigte jetzt auf Anfrage, dass gegen Zahlung einer Geldauflage von 3.000 Euro die Ermittlungen gegen Elflein eingestellt wurden. Die Vorwürfe gegen ihn lauteten Untreue, Betrug, Unterschlagung und Datenmanipulation. Die Taten, so die Ermittler, hatten sich zwischen Juli 2014 und Juni 2015 abgespielt. Auslöser für die Ermittlungen waren Anzeigen des CDU-Kreisverbandes Gotha und der CDU-Kreistagsfraktion.

Griff in die Kasse

Der heftigste Vorwurf: Elflein habe während seiner Zeit als Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion in Gotha in die Kasse gegriffen. Laut Ermittlungsakten, die MDR THÜRINGEN vorliegen, ist dabei ein Schaden von exakt 3.839,37 Euro entstanden. Insgesamt 48 Mal habe Elflein das gemacht, heißt es in den Akten. Erst später habe er die entnommenen Summen in Höhe von lediglich 3.000 Euro ausgeglichen. Doch das Ganze flog 2015 auf.

In der Gothaer Kreis-CDU und in der Fraktion wurden Fragen gestellt. Elflein musste sich erklären. Doch dieser machte keinen reinen Tisch. Laut Staatsanwaltschaft reichte er Kontoauszüge ein, die offenbar manipuliert waren. In den Akten heißt es, "in unbekannter Weise hergestellte Kopien von Kontoauszügen" wurden den "Geschädigten" übergeben, um sie von "Rückforderungen abzuhalten". Doch Elfleins mutmaßliche Vertuschungsversuche gingen scheinbar noch weiter. Denn die Ermittler stellten fest, dass er in 2015 "sämtliche Daten auf dem ihm seitens der CDU-Kreistagsfraktion Gotha überlassenem MacBook" löschte, bevor er das Dienstgerät zurückgab.

McDonalds-Gutscheine privat genommen

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft reichten aber auch zurück bis in den Landtagswahlkampf 2014. Hier hatte Elflein Wahlkampfkosten in Höhe von 2.424,57 Euro angehäuft. Doch statt diese privat zu tragen, habe er die Summe von der Jungen Union begleichen lassen - ohne jeden Rechtsgrund, vermerkten die Ermittler. Auch bei der Beschaffung von Wahlplakaten soll Elflein getrickst haben. Laut den Akten ist er 2014 als Vermittler für einen Druckauftrag aufgetreten. Dabei hatte er für sich und drei andere CDU-Leute einen günstigen Rabatt ausgehandelt. Doch von diesem hatte er, so die Staatsanwaltschaft, den restlichen Bestellern nichts gesagt.

Selbst bei kulinarischen Genüssen machte Elflein vor seinem privaten Eigennutz nicht halt. In den Ermittlungsakten ist der Fall von McDonalds-Gutscheinen festgehalten. Sie hatten einen Wert von 763,20 Euro und gehörten der Jungen Union und der Kreis-CDU. Doch Elflein hatte sie für sich privat genutzt. Aufgeflogen bei den Ermittlungen.

Nur geringe Schuld

Das alles ist Christian Schultheis klar. Der gesamte Umfang der Ermittlungen und jeder Punkt der Akte. Doch er wäre kein guter Anwalt, würde er nicht für seinen Mandanten Felix Elflein in die Bresche springen. Zunächst müsse festgehalten werden, dass es kein Urteil vor einem Gericht gab, sagte Schultheis MDR THÜRINGEN. Nach seiner Ansicht habe die Staatsanwaltschaft die geringe Schuld erkannt und deshalb die Geldauflage angeboten, damit das erledigt sei. Zudem, wenn es schwerwiegendere Vorwürfe gewesen wären, hätte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben müsse. Da sie das nicht gemacht habe, sei zu erkennen, dass all die Vorwürfe gegen seinen Mandanten geringfügig seien.

Zum sogenannten Griff in die Kasse verhalte es sich nach seinen Berechnungen genau umgekehrt, so Schultheis. Elflein habe 1.500 Euro zu viel zurückgezahlt. Er habe seinem Mandanten trotzdem zur Zahlung der Auflage geraten, was dieser dann auch "gerne für einen gemeinnützigen Verein getan" habe. Sein Mandant habe sich sozusagen von den "Prozessrisiken freigekauft".

Warnung an CDU Gotha

Doch Anwalt Schultheis weiß auch, der Fall ist für Elflein möglicherweise noch nicht erledigt. Denn die Kreis-CDU und die CDU-Kreistagsfraktion haben mit ihm eine Rechnung offen. Sprich: Es könnten ihm zivilrechtliche Rückforderungen drohen. Doch da wird Schultheis deutlich: "Ich denke, das werden die sich gut überlegen." Denn nach seiner Ansicht würden dann Unterlagen vor Gericht offengelegt, die einen "handfesten Parteispendenskandal" nach sich ziehen könnten.

Zu solchen Drohungen und Spekulationen will sich der CDU-Kreischef und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Jörg Kellner (CDU), nicht äußern. Er sagte MDR THÜRINGEN nur, dass selbstverständlich "alle zivilrechtlichen Ansprüche gegen Herrn Elflein geprüft werden". Das Ganze sei für ihn noch nicht beendet. Das Parteiausschlussverfahren gegen Elflein laufe auch noch, so Kellner. Elfleins Parteikarriere hat der Fall bisher nicht geschadet. Er ist wieder zum Kreischef der Jungen Union im Landkreis Gotha gewählt worden. In der JU Thüringen leitet er einen eigenen Arbeitskreis: Sicherheit, Ehrenamt und Kommunales.