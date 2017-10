Fragen und Antworten Alles zu den Wolfhybriden

Weshalb sind Hybriden so gefährlich, dass man sie töten muss?

Es ist umstritten, ob man Hybriden töten muss. In Sachsen wurden 2004 Hybriden eingefangen und in ein Wolfsgehege gebracht. In Tschechien wurden 2016 Hybriden getötet. Das Problem bei Hybriden ist, dass sie sowohl Raub- als auch Haustiere sind. Sie haben also wenig Scheu vor dem Menschen und gleichzeitig einen starken Jagd- und Beutetrieb.

Welche Möglichkeiten gibt es, das Leben der Hybriden zu schützen (Kastration/Gehege)?

Wenn es nur darum geht, eine Weiterverbreitung der Hybriden zu verhindern, könnte eine Kastration oder eine Sterilisation eine Methode sein. Allerdings müssen sie dazu gefangen und betäubt werden, was aufwändiger als eine reine Jagd sein dürfte. In Deutschland wurde bisher einmal versucht, Hybriden in einem Gehege zu halten. Sie wurden dort schwer verletzt und mussten dann doch getötet werden.

Weshalb sind Hybriden in Deutschland verboten und in anderen EU-Ländern nicht?