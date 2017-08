Vermisstenforscher aus dem Kreis Gotha suchen Zeitzeugen, die Abstürze von Flugzeugen in der Region im Zweiten Weltkrieg beobachtet haben oder davon wissen. Anlass ist der Fund eines abgestürzten deutschen Kampfflugzeugs am Wochenende in der Nähe von Tröchtelborn im Kreis Gotha. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Vermisstenforschung waren Hinweisen auf die Absturzstelle nachgegangen.