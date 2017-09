Wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, hatte eine Streife am Vormittag auf der Autobahn A4 bei Gotha einen Kleintransporter mit Verkaufsstand-Anhänger kontrolliert. Der Fahrer und die Beifahrerin aus dem Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt gaben an, beim Auftritt von Gabalier am Sonnabend am Hockenheimring Burger und Gyros verkaufen zu wollen. Gyros-Fleisch, Käse, Tsatsiki und weitere Zutaten hätten sich ungekühlt im Transporter-Laderaum befunden. Im Verkaufsstand auf dem Anhänger habe eine nicht angeschlossene Kühltruhe gestanden, in der einst tiefgefrorene Burger-Fleischscheiben vor sich hin tauten. Die Temperatur der Klopse habe bereits deutlich im Plusbereich gelegen.