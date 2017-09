Im Prozess um einen schweren sexuellen Missbrauch eines zweijährigen Mädchens am Landgericht Erfurt hat der Angeklagte am Donnerstag ein Geständnis abgelegt. Er sei im Darknet in entsprechenden Chaträumen unterwegs gewesen.

Das Erfurter Landgericht Bildrechte: dpa

Der 34-Jährige aus Gotha hat laut Anklage bei einer brutalen Vergewaltigung im Internet live zugesehen. Im Gericht wurden Auszüge aus dem Chat-Verlauf verlesen. Richter Holger Pröbstel sprach von einem Fall, der auch ihn trotz langer Berufserfahrung erschüttere. Der Angeklagte habe konkrete Regieanweisungen für die Vergewaltigung der Zweijährigen erteilt. Er sei aus Langeweile in diesen Chatraum geraten, erklärte der Angeklagte. Er habe gewusst, dass das Mädchen erst zwei Jahre alt ist. Er habe offenbar ein Problem mit seiner Sexualität und werde eine Therapie machen.



Der Vorsitzende Richter hält eine Bewährung für den Angeklagten für möglich. "Es kann auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen», sagte er am Donnerstag. Zunächst werde aber noch ein Sachverständiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen, bevor am Freitag die Plädoyers und das Urteil erwartet werden.



Er ist der erste von bundesweit 50 Männern gegen die wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt wird. Der Angeklagte hat der Familie des Opfers im Täter-Opfer-Ausgleich 5.000 Euro bezahlt. Gegen den Mann aus Lübeck war bereits im Juni ein Urteil gesprochen worden. Die Richter verurteilten den damals 29-Jährigen zu zehn Jahren und neun Monaten Haft, weil er nach ihrer Überzeugung seine zweijährige Tochter über Monate immer wieder vergewaltigt, gequält und dabei gefilmt hatte. Zudem ordneten sie die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie an. Einen Mittäter verurteilten sie zu zehn Jahren Gefängnis.