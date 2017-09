Polizei und Feuerwehr waren am Mittwochnachmittag in Ingersleben im Kreis Gotha im Gefahrgut-Einsatz. Ein Brief mit einer verdächtigen weißen Substanz war nach Informationen von MDR THÜRINGEN an die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt adressiert. Laut Polizei nahm ein anderer Bewohner des Hauses den Brief aus dem Postkasten und informierte die Beamten. Die Feuerwehr hat den verdächtigen Brief sichergestellt. Die Substanz wird nun vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz analysiert. Verletzt wurde niemand. Der Staatsschutz ermittelt.