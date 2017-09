Ohrdruf Doch kein Wolfsrudel in Thüringen

In Thüringen gibt es bisher kein Wolfsrudel. Zu diesem Ergebnis kommen die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - TLUG - und der Naturschutzbund Thüringen - NABU. Uwe Müller, Beauftragter für Großraubtiere bei der Landesanstalt, sagte MDR THÜRINGEN, alle Spuren und die jüngsten Gen-Analysen hätten bisher bewiesen, dass es sich um eine einzige Wölfin handelt, die ihr Revier auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf im Thüringer Wald hat. Es gebe auch keinerlei Hinweise auf einen weiteren Wolf, Nachwuchs oder Hybride - also eine Kreuzung zwischen Hund und Wolf. Jäger, Hundezüchter und Behörden hattenin den vergangenen Tagen über ein Wolfsrudel in der Gegend von Ohrdruf spekuliert.

Das erste Thüringer Wolfsgebiet rund um den Truppenübungsplatz Ohrdruf. Bildrechte: Bing Maps/Konrad Herrmann

Es sei durchaus möglich, dass ein Wolf pro Nacht zehn bis 20 Weidetiere reißen kann. Da verhalte er sich wie der Fuchs im Hühnerstall. Zudem gebe es vier bis fünf streunende Hunde in dem Gebiet, die einige Schafe und Ziegen angegriffen hätten. Insgesamt wurden seit Juli 65 Schafe und zwölf Ziegen gerissen - erst am Dienstag hatte ein Schäfer den Verlust zweier Ziegen und eines Schafs angezeigt.



Laut Naturschutzbund eignet sich der Truppenübungsplatz bei Ohrdruf jedoch hervorragend als Reproduktionsgebiet, so dass es durchaus möglich sei, irgendwann tatsächlich ein Wolfsrudel in Thüringen zu beobachten.