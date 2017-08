Im Landkreis Gotha sind schon wieder Schafe und Ziegen gerissen worden. Betroffen ist laut einem Bericht der Zeitung Thüringer Allgemeine die Agrargenossenschaft "Drei Gleichen". Vorstandsvorsitzender Olaf Broneske sagte, die Herde habe auf dem Standortübungsplatz Ohrdruf geweidet. Dort seien die fünf toten Schafe und vier Ziegen entdeckt worden. Sowohl am Sonnabendmorgen als auch am frühen Sonntag habe der Schäfer Kadaver gefunden.

Anhand der Verletzungen vermutet ein Gutachter einen Wolf als Verursacher. DNA-Proben sollen endgültige Klarheit bringen. Am Nachmittag wollen sich die Schäfer der Region in der Agrargenossenschaft in Mühlberg treffen, um über die mögliche Schritte nach den angeblichen Wolfsbissen zu diskutieren.