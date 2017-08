Am Truppenübungsplatz Ohrdruf im Landkreis Gotha sind in der Nacht zum Mittwoch erneut Tiere gerissen worden. Der Landesverband Thüringer Schafzüchter bestätigte MDR THÜRINGEN zwei weitere Schafe, die getötet wurden - möglicherweise von einem Wolf. Damit hat sich die Zahl der getöteten Schafe und Ziegen in den vergangenen sechs Wochen auf über 50 Tiere erhöht. Der betroffene Schäfer soll zwei Herdenschutzhunde im Einsatz haben und einen extra hohen Elektrozaun benutzen. Die genetischen Spuren werden derzeit im Institut für Wildtiergenetik in Gelnhausen (Südhessen) ausgewertet.