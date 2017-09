Mihla "Reichsbürger" wehrt sich gegen Festnahme

In Mihla im Wartburgkreis hat sich am Sonntag ein sogenannter Reichsbürger gewaltsam gegen seine Festnahme gewehrt. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der 53-Jährige eine Strafe von 500 Euro wegen Beleidigung nicht bezahlt.

Polizeieinsatz gegen einen "Reichsbürger" in Mihla Bildrechte: IMAGO

Als die Beamten eintrafen, weigerte er sich, aus dem Haus zu kommen. Als die Polizisten drohten, die Tür zu öffnen, sprang er aus der ersten Etage in den Garten und lief in die Garage. Dort verbarrikadierte er sich zunächst in seinem Auto. Die Situation eskalierte. Der Mann startete den Wagen, die Polizisten schlugen die Scheiben ein, daraufhin gab er Vollgas. Das Auto prallte gegen das halbgeöffnete Garagentor.



Die Beamten setzen Pfefferspray ein, holten den Mihlaer aus dem Fahrzeug und fesselten ihn. Am Boden liegend versuchte er noch, nach einer Schaufel zu greifen. Er wurde in ein Gefängnis gebracht. Nach dem Absitzen der ursprünglichen Strafe erwartet ihn ein zweites Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.