Der monatelange Streit um den Busverkehr in Gotha beschäftigt am Mittwoch den Thüringer Landtag. Die CDU will wissen, warum das Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde nicht einschritt, als mehrere Buslinien vom Unternehmen Steinbrück und der Regionalen Verkehrsgesellschaft RVG doppelt bedient wurden. Inzwischen sind beide Unternehmen in Konkurs.

Bereits im Mai protestierte Steinbrück mit Belegschaft vor dem Landtag. Bildrechte: MDR/Matthias Thüsing

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die CDU-Fraktion dem Leiter des Landesverwaltungsamts im Landtagsausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten "Untätigkeit" vorgeworfen. Frank Roßner (SPD) habe dem "einfach zugeschaut" und "wissentlich in Kauf genommen, dass ein Privatunternehmen in Insolvenz gerät".



258 Tage lang hatte das Busunternehmen Steinbrück Passagiere in Stadt und Landkreis befördert, obwohl ihm der Vertrag zu Jahresbeginn von der kreiseigenen Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha gekündigt worden war. Steinbrück klagte dagegen und bekam im März vom Gericht 700.000 Euro zugesprochen. Doch die RVG meldete Konkurs an. Darum ging es im Gothaer "Busstreit":