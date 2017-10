Die auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf im Kreis Gotha lebende Wölfin hat sechs Jungtiere. Das teilte das Thüringer Umweltministerium am Donnerstag mit. Bei den vier weiblichen und zwei männlichen Tieren handele es sich nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) um Hybride - also Mischungen zwischen Wolf und Hund. Die Tiere seien etwa fünf Monate alt. Sie sollen laut Ministerium getötet werden.

Die von einer Fotofalle erfasste Wölfin auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf Bildrechte: NABU Thüringen

Wie das Ministerium weiter mitteilte, ist die Wölfin mit ihren sechs Jungtieren von Fotofallen in den vergangenen Tagen erfasst worden. Die Entscheidung zur "letalen Entnahme" sei in enger Abstimmung mit der DBBW erfolgt. Die Experten hätten darauf hingewiesen, dass "die Jungtiere aus Artenschutzgründen aus der Natur entnommen werden müssen". Eine Vermischung der Gene würde den Fortbestand der Wolfspopulation gefährden. Erfahrungen aus Sachsen hätten aber auch gezeigt, dass die Betäubung der Hybride und ihr Transport in ein Gehege keine Alternative sei. Die Tiere in Sachsen hätten unter der Gehege-Haltung sehr gelitten.