Das Thüringer Umweltministerium sieht die Vorschläge zum Überleben der sechs Ohrdrufer Wolfs-Mischlingen skeptisch. Es lehnt deshalb die meisten der eingegangenen Möglichkeiten ab. In einem Brief an die Naturschützer heißt es, der Vorschlag, die Tiere zu kastrieren und wieder freizulassen, sei keine Option. Berichte aus anderen Ländern ließen vermuten, dass solche Wolfs-Hybriden aggressiver sein könnten. Das Risiko für Menschen in den umliegenden Ortschaften von den Hybriden angegriffen zu werden, sei zu hoch.

Eine Wölfin hat am Truppenübungsplatz Ohrdruf ihr Revier aufgeschlagen. Bildrechte: dpa

Auch das Halten in einem Gehege wird als ungeeignet eingeschätzt. Ein vergleichbarer Fall in Sachsen habe gezeigt, dass die in der Wildnis aufgewachsenen Hybriden sich nicht mehr an die eingeschränkte Lebensweise in einem Gehege gewöhnen. Sie verletzten sich demnach bei ihren Ausbruchversuchen schwer und mussten letztendlich aus Tierschutzgründen eingeschläfert werden. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen prüfe das Umweltministerium derzeit gemeinsam mit dem Wolfs-Kompetenzzentrum des Bundes auch die Angebote, die Tiere aufzunehmen.



Nach Ministeriumsangaben wurde im Managementplan für den Wolf in Thüringen festgelegt, dass zweifelsfrei nachgewiesene Hybriden der Population aus Gründen des Artenschutzes zu entnehmen sind. Grundlage ist das Bundesnaturschutzgesetz. Dieser Fall sei nun eingetreten und gefährde damit auch den Bestand der Wildtierart Wolf. Da Hunde auch genetisch weit weniger gut an ein Leben in der freien Natur angepasst sind als Wölfe, gefährde das die Überlebenschancen. Diese eingeschränkte Überlebensfähigkeit gilt ebenso für Wolfs-Hund-Mischlinge.