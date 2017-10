Wölfe bei Ohrdruf Morddrohungen gegen Jäger

In der Diskussion um einen möglichen Abschuss der Wolfs-Hybriden hält Liebig die rechtliche Lage für völlig ungeklärt. "Der gegenwärtige Thüringer Wolfsmanagementplan ist überholt", sagte er. Die Mischlinge fallen nicht unter das Jagdrecht und sind deshalb genau wie die Wolfsmutter streng geschützt. Liebig forderte erneut, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Es müsse schnell Rechtssicherheit hergestellt werden, sagte er. Einen Abschuss der Hybriden hält Liebig für unvermeidlich: "Es ist eine Frage des Artenschutzes." Hybriden verfälschten die gesamte Wolfspopulation. Außerdem plädiert Liebig für einen Abschuss der Wölfin. Sonst werde eine jetzige Situation immer wieder herbeigeführt. Der Wolf habe in Deutschland zwar eine Existenzberechtigung. "Wir wollen ihn nicht weghaben." Auf Weiden, in Industriegebieten oder in urbanen Gebieten habe er jedoch keinen Platz.

Der Wolf polarisiert das Land. Bildrechte: NABU-Landesarbeitsgruppe Wolf/S. Böttner

Scheringer zufolge gestaltet sich die Jagd auf Wölfe extrem schwierig. Würden sie gejagt, könnte es sein, dass die Wölfin ihre Rudel wegführt. Die Gothaer Jäger rechnen damit, dass die Hybrid-Welpen Ende des Jahres das Rudel verlassen. "Möglicherweise sind sie dann am Rennsteig und beim Biathlon-Weltcup unterwegs."



In der vergangenen Woche gab das Thüringer Umweltministerium bekannt, dass die Wölfin in Ohrdruf sechs Junge bekommen hat. Dabei handelt es sich um Mischungen zwischen Wolf und Hund. Das Ministerium will sie aus Artenschutzgründen töten lassen. Wie und auf welcher rechtlichen Basis das geschehen soll, ist noch nicht bekannt. In den kommenden Wochen will das Ministerium eine Lösung präsentieren. Momentan befindet es sich nach eigener Auskunft in Abstimmung mit dem für Tierschutz zuständigen Sozialministerium und mit der oberen Naturschutzbehörde, die beim Landesverwaltungsamt angesiedelt ist. Mit der Behörde wird geklärt, wer für die "Entnahme der Wölfe" zuständig ist. Außerdem müsse noch bestimmt werden, wer sie letztendlich durchführt. Das Umweltministerium befindet sich nach eigener Auskunft in enger Absprache mit dem Wolfs-Beratungszentrum des Bundes in Berlin.