Dutzende Nutztiere fielen der Ohrdrufer Wölfin und ihrem Nachwuchs zuletzt zum Opfer. Bildrechte: MDR/Ronny Schönknecht

Das Risiko sei unkalkulierbar, da würden auch keine besseren Zäune oder Herdenschutzhunde helfen. So könne ein Schutzhund etwa 200 Schafe bewachen. Bei knapp 100.000 Mutterschafen in Thüringen wären das rund 500 Herdenschutzhunde - so viele gebe es in ganz Europa nicht, sagte Ingelmann weiter. Zudem dauere die Ausbildung eines Schutzhundes zwei bis drei Jahre. Und dieser koste dann pro Jahr rund 2.000 Euro an Unterhalt.



Wenn die Landesregierung den Wolf wieder dauerhaft in Thüringen ansiedeln will, dann muss sie nach Ansicht des Schafzüchterverbandes deutlich mehr für den Schutz der Weidetiere tun. Dazu gehörten unter anderem ein wesentlich intensiveres Wolfs-Monitoring, unbürokratisch gezahlte Entschädigungen für die Weidetierhalter und eine bessere Zusammenarbeit des Landes mit dem Bund, der Eigentümer des Truppenübungsplatzes bei Ohrdruf ist. Den hatte sich die Wölfin im Jahr 2014 als Revier auserkoren.