Ohrdruf Umweltministerium erwägt Abschuss des Wolfes

Das Thüringer Umweltministerium erwägt erstmals den Abschuss der Ohrdrufer Wölfin. Der Umwelt-Staatssekretär Olaf Möller (Grüne) sagte MDR THÜRINGEN, das sei nötig, wenn das Tier zweimal die Schutzzäune überwindet. Wörtlich sagte er: "Wenn es tatsächlich so ist, dass der Wolf den optimalen Schutz überwindet, werden wir zur Tat schreiten.“

Wenn exakt nachgewiesen wird, dass die Ohrdrufer Wölfin zweimal die Schutzzäune überwunden hat, kann sie zum Abschuss freigegeben werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bewirkt haben diesen Kurswechsel wohl neue Wolfsrisse in den vergangenen Tagen. Dabei war es der Wölfin gelungen, einen mit einer stromführenden Litze auf 1,20 Meter aufgerüsteten Zaun zu überspringen und zwei Schafe und eine Ziege aus einer Herde mit 800 Tieren zu reißen. Diese Zäune gelten in anderen Bundesländern als besonders wirkungsvoll und halten dort Wölfe ab. "Insgesamt gibt es 55 bestätigte Risse von Schafen und Ziegen im Raum Gotha“, sagte Olaf Möller. "Dazu kommen 19 weitere Risse, deren genetische Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind.“



Das Thüringer Umweltministerium hat nun alle rechtlichen Parameter prüfen lassen, wann ein Wolf abgeschossen werden kann. Bisher ist das deutschlandweit nur einmal in Niedersachsen geschehen. Der Abschuss der Wölfin sei das letzte Mittel, sagte der Umwelt-Staatssekretär. "Der Wolf ist eine gesetzlich streng geschützte Art. Da haben wir keinen Ermessensspielraum.“ Von den Schäfern könne man erwarten, Schutzzäune um ihre Weiden zu bauen. "Es ist aber unzumutbar, dass Schäfer die ganze Nacht ihre Herde bewachen.“ Erst wenn der optimale Schutz mindestens zweimal überwunden wurde, wolle er sich der Frage stellen. Dann soll ein Jäger die Wölfin erschießen.