Der Streit um die Finanzierung der Kali-Altlasten in Thüringen geht weiter. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN kann das Land jetzt wieder juristisch gegen den Düngemittelkonzern K+S vorgehen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die Berufung des Freistaats gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen zugelassen. Die Meininger Richter hatten im Februar 2015 entschieden, dass Thüringen den Düngemittelkonzern uneingeschränkt für die Sanierung von Altlasten bezahlen muss. Dazu habe sich der Freistaat 1999 vertraglich verpflichtet. Die Kosten für die Beseitigung der Kali-Altlasten werden auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert könnten sich die Gesamtkosten allein für die Sicherung unterirdischer Hohlräume von stillgelegten Kali-Bergwerken auf bis zu 3,6 Milliarden Euro summieren. Thüringen will erreichen, dass die Vereinbarung mit K+S den steigenden Kosten angepasst wird.

Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes zur Altlasten-Sanierung begrüßt. Der Linkenpolitiker sagte MDR THÜRINGEN, nun könnte der Bund an der weiteren Gerichtsverhandlung beteiligt werden. Dies habe das OVG ausdrücklich zugelassen. Langfristig hoffe er auf eine, so wörtlich, faire Einigung zwischen Land, Bund und Konzern über die Beseitigung der Kali-Altlasten. Das Land stehe zu seiner Teilverantwortung an dieser Aufgabe.