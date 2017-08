Gegendemonstranten zeigen Merkel die rote Karte. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Der Vorfall in Vacha ist kein Einzelfall: Vor der Bundestagswahl schlägt den Parteien in Thüringen zunehmend Hass und Zerstörungswut entgegen. Zwischen dem 1. und 24. August nahm die Polizei 49 Anzeigen auf. Laut Polizei geht es dabei um Sachbeschädigungen, aber auch Diebstähle und Hausfriedensbruch. So klagten alle großen Parteien seit Beginn ihrer Kampagnen über zerstörte, umgeknickte oder beschmierte Wahlplakate. Wer beim Beschmieren oder Zerstören eines Plakates erwischt wird, muss mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen.



Die Gewalt richtet sich aber nicht nur gegen Wahlwerbung. In der Nacht zum Dienstag schütteten laut Polizei Unbekannte in Weimar außerdem Bio-Abfälle auf die Stufen eines Hauses, in dem AfD-Stammtische abgehalten werden. In der vergangenen Woche hatten Unbekannte dort bereits den Kopf eines Wildschweins aufgespießt. Die Linke erklärte am Donnerstag, dass die Gewalt im Wahlkampf zunehme. Sie berichtete von vermehrten Angriffen auf die Wahlkreisbüros ihrer Abgeordneten.