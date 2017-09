Seit 1973 ist der "Rhäden von Obersuhl und Bosserode" ein Naturschutzgebiet und seit dem Jahr 2000 europäisches Natura-2000 Schutzgebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Denn der Rhäden ist für Amphibien und den schwarzblauen Ameisenbläuling wichtig. Gleichzeitig ist der Rhäden eines der wichtigsten Rastgebiete für Watvögel, die Schlammflächen und Flachgewässer lieben, und ist daher Vogelschutzgebiet. Hessen will die Fläche kaufen, um die Natur weiterhin zu schützen.

Wildpferde sollen sich auf dem Rhäden ausbreiten. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

2016 hat die Tierproduktion Dankmarshausen bei der Gemeinde beantragt, die Fläche als Weideland für Heckrinder und Wildpferde zu pachten. Das Unternehmen verliert ständig Fläche an einen Steinbruch und braucht zusätzliche Fläche. Schon jetzt weiden über 70 Heckrinder und 15 Wildpferde auf dem Dankmarshäuser Rhäden. Für das Unternehmen gibt es keinen Konflikt mit dem Natur- und Vogelschutz. Über das das Kaufangebot vom Land Hessen muss der Gemeinderat Dankmarshausen entscheiden. Das Thema wurde bei der Sitzung am 15. September 2017 nicht erledigt, obwohl es auf der Tagesordnung stand. Der amtierende Bürgermeister Manfred Stein will sich dazu aber erst dann äußern, wenn der Konflikt gelöst ist.