Die Thüringer Energie AG (TEAG) baut in ihr Erdgaskraftwerk in Bad Salzungen den größten Kolbenmotor Thüringens ein. Nach Angaben des Unternehmens wiegt das Aggregat rund 130 Tonnen, leistet 13.000 PS und hat 20 Zylinder. Thüringenweit gebe es mit Abstand keinen Motor dieser Größen- und Leistungsklasse, in ganz Deutschland nur zwei vergleichbare Motorenkraftwerke. Der Erdgasmotor des finnischen Herstellers Wärtsilä sei ursprünglich als Schiffsantrieb entwickelt worden. Der Motor soll wie schon die bestehende Gasturbine im Kraftwerk Bad Salzungen Strom und Fernwärme erzeugen.

Nach Angaben von Unternehmenssprecher Martin Schreiber will die TEAG mit dem Motor flexibler auf schwankende Einspeisung und Bedarf im Stromnetz reagieren. Windkraft- und Photovoltaikanlagen können vor allem in Ostdeutschland einen Großteil des Strombedarfs decken. Bei Flaute, Bewölkung oder Dunkelheit bricht der "Beitrag" der Erneuerbaren jedoch ein. Laut TEAG kann der Erdgasmotor binnen fünf Minuten hoch- oder heruntergefahren werden - bei einer Gasturbine dauere dies sehr viel länger. Auch sei es mit dem Gasmotor einfacher, die erzeugte Leistung zu regeln. Die Anlage ist mit dem Fernwärmespeicher des Heizkraftwerks gekoppelt. Die Abwärme wird genutzt, um Wasser zu erhitzen. Dadurch ergibt sich laut TEAG ein Wirkungsgrad des Motors von 90 Prozent.

Der Motor und der dazu gehörige Generator zur Stromerzeugung waren in den vergangenen Tagen mit Tiefladern aus Finnland nach Bad Salzungen gebracht worden. Am Freitag wurde die Anlage auf das Fundament in einer eigens errichteten Maschinenhalle aufgesetzt. Die TEAG investiert nach eigenen Angaben neun Millionen Euro. Das Kraftwerk in Bad Salzungen ist das zweitgrößte des mehrheitlich kommunalen Versorgers. Von der Anlage aus werden auch Wasserkraftwerke an der Werra und Windkraftanlagen überwacht und gesteuert.