K+S will als kurzfristige Lösung das belastete Wasser zur Reinigung in das Werk Unterbreizbach transportieren. Um zu verhindern, dass das belastete Wasser der Umwelt weiter schadet, läuft es an der Oberfläche in Gräben. So kann es beispielsweise nicht mehr über Wiesen laufen.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer