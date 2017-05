MDR Thüringen - Das Radio 16:30 Uhr



Für Teile Thüringens gelten amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel.



Am Abend teils aufgeheitert, teils aber auch stark bewölkt und gebietsweise Schauer oder Gewitter, dabei lokal Unwettergefahr durch Hagel, Starkregen und Sturmböen. 20 bis 24 Grad.



In der Nacht bei wechselnder Bewölkung allmählich nachlassende Schauer und Gewitter. 15 bis 11 Grad.



Morgen Wechsel von Sonne, Wolken und einzelnen kurzen Schauern. 21 bis 25 Grad. Mäßiger Nordwestwind.



Am Donnerstag heiter oder locker bewölkt und trocken bei leicht steigender Temperatur.



---------------------------------------------



Pollenbelastung



Die Belastung Roggenpollen ist schwach, durch Gräserpollen stark.