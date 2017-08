Der Ausbau der Windkraft in Thüringen geht weiter. Im ersten Halbjahr 2017 wurden im Freistaat nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie 23 neue Anlagen mit einer Leistung von 65 Megawatt gebaut. Die Zahl der Anlagen stieg damit auf 807, die Gesamtleistung auf 1.403 Megawatt. Im zweiten Halbjahr sollen noch einmal 23 Anlagen dazukommen.

Thüringen soll nach dem Willen von Rot-Rot-Grün ab 2040 unabhängig von fossilen Energieträgern sein. Bildrechte: colourbox

Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen strebt einen Ausbau der Windenergie an. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will Thüringen bis 2040 unabhängig von fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas und Öl machen. Vielerorts wehren sich Anwohner jedoch gegen neue Windräder. Sie beklagen etwa eine Verschandelung der Landschaft, den Schatten der Rotoren und den Lärm.