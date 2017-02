Erneuerbare Energien Aufwind für Windkraft in Thüringen

In Thüringen sind 2016 deutlich mehr neue Windenergie-Anlagen ans Netz gegangen als im Jahr davor. Ein Sprecher des Energieministeriums teilte MDR THÜRINGEN auf Anfrage mit, dass 49 neue Windräder in Betrieb genommen wurden - und damit mehr als doppelt so viele wie 2015. Die Gesamtleistung der Windenergie-Anlagen in Thüringen stieg von 1.202 auf 1.338 Megawatt. Damit ließen sich etwa 383.000 Haushalte mit Strom versorgen.