Thüringer Schüler starten am Freitag in die Winterferien. Nach Angaben des Bildungsministeriums erhalten landesweit 182.000 Schüler ihre Halbjahreszeugnisse. Die Halbjahresnoten sind vor allem für Kinder der vierten Klasse wichtig. Das Zeugnis entscheidet darüber, ob Schüler künftig an einer Regelschule oder einem Gymnasium lernen. In Thüringen kann ein Kind das Gymnasium besuchen, wenn die Leistungen zum Halbjahr der Klassenstufe vier in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde als mindestens gut eingestuft wurden. Alternativ können Schüler auch auf eine Gemeinschaftsschule wechseln.