Schnee und überfrierende Nässe haben am Montag in ganz Thüringen für Unfälle und Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Die Polizei registrierte allein in den Morgenstunden zwischen 5:30 Uhr und 9:30 Uhr landesweit mindestens 20 Unfälle. Schwerverletzte gab es keine. Zumeist blieb es bei leichten Verletzungen und Blechschäden.

B19 bei Meiningen zeitweise dicht

In Süd-Thüringen mussten am Morgen Autofahrer auf der Bundesstraße 19 bei Meiningen erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen. Laut Polizei stand zwischen Walldorf und Meiningen ein LKW quer. Der Winter-Räumdienst kam nicht durch. In Thüringen muss auch in den kommenden Tagen weiter mit Schnee und Eisglätte gerechnet werden.

Chaotische Verhältnisse am Sonntag