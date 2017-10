Japan gilt als Land der aufgehenden Sonne. Und in gewisser Hinsicht stimmt das derzeit auch. Seit dem Amtsantritt des liberaldemokratischen Ministerpräsidenten Shinzō Abe im Dezember 2012 verfolgt die Regierung einen Kurs der wirtschaftlichen Expansion. Lange Jahre hat sich der Inselstaat dem Trend der Globalisierung verschlossen. Nun soll aufgeholt werden. 130 Milliarden US-Dollar investierten Japans Großunternehmen allein 2015 in die Besetzung neuer Märkte. Eine Politik, die sich auszuzahlen scheint. Die japanische Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Für das aktuelle Jahr wird ein Wachstum von deutlich mehr als zwei Prozent erwartet.

Thüringen allerdings scheint keine Rolle auf der japanischen Weltkarte zu spielen. In den vergangenen zehn Jahren sind Exporte aus dem Freistaat nach Japan um ein Drittel gesunken. In der Exportstatistik liegt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt somit lediglich auf Rang 22 und damit gleichauf mit Ländern wie Mexiko und Südkorea. "Die Handelsbeziehungen nach Japan sind deutlich ausbaufähig", meint deshalb Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Als Höhepunkt der siebentägigen Reise gilt ein Empfang in der deutschen Botschaft in Tokio. Hier wird am 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Erwartet werden rund 1.200 Gäste. Ausgerichtet wird das Event in diesem Jahr vom Freistaat. "Thüringen wird diese Gelegenheit nutzen, um sich als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort, aber auch als Reiseland und Kulturregion in der Mitte Deutschlands und Europas zu präsentieren", sagt Minister Tiefensee.