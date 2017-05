In Thüringen nicht wirklich ein Thema, meint der Verband der Wohnungswirtschaft Bildrechte: Phillip Krause/MIAMedia

Ein provokantes Thema wählte der Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in diesem Jahr für seine Tagung in Suhl: "Fake news" gebe es zur Situation auf dem Wohnungsmarkt - Falschmeldungen.



"Fake-News"? Der Verband sieht Botschaften im Umlauf, die den Wohnungswirtschaftlern gar nicht schmecken. Hauptthema dabei ist der soziale Wohnungsbau. Der neue Verbands-Chef Reinhard Guhr sagte MDR THÜRINGEN, in der öffentlichen Meinung werde immer davon ausgegangen, dass es in Thüringen keine bezahlbaren Wohnungen gebe. Dabei betrage die sogenannte Mietbelastungsquote am Haushalts-Nettoeinkommen gerade mal 24 Prozent - das sei eine der geringsten in ganz Deutschland.



Die Durchschnittsmiete lag im vergangenen Jahr bei 4,78 Euro je Quadratmeter. Das gilt laut Verband übrigens auch für Neuvermietungen. Für 80 Prozent der Mieterhaushalte betragen die Mieten nach Angaben von Guhr zwischen 4,50 und 5,50 Euro je Quadratmeter. Dennoch sei die Meinung nicht wegzubekommen, es gebe keinen bezahlbaren Wohnraum im Land. Als Grund dafür sieht der Verband die Tatsache, dass in Immobilienportalen im Internet oft die lukrativen und luxuriösen Immobilien angeboten werden. Außerdem berichteten die Medien oft von eben solchen renditestarken Objekten.