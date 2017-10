Tierhalter in Thüringen fordern auch eine Entschädigung für die Folgekosten durch Wolfsangriffe. Das sagte Stefan Blöttner vom Thüringer Bauernverband am Mittwochabend nach einem Treffen in Erfurt mit Schafzüchtern und anderen Tierhaltern MDR THÜRINGEN. In den kommenden drei bis vier Wochen soll dazu ein Forderungskatalog an die Landesregierung erarbeitet werden. Demnach sind nicht nur Schafzüchter, sondern auch Pferde- und Rinderhalter betroffen und haben ihre Mitarbeit zugesagt.